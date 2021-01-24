Власть
Украина хочет провести в ПАСЕ дебаты о нарушении прав человека в Крыму
Делегация украинских народных депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала проведение дебатов относительно «нарушений прав человека в аннексированном Россией Крыму».
Дата их проведения пока неизвестна.
Об это сообщает «Укринформ» со ссылкой на генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого.
«Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе», – объявил Савицкий, представляя проект повестки дня зимней пленарной сессии ПАСЕ.
Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции. Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января. Ввиду ограничений, вызванных COVID-19, делегаты могут выбрать форму присутствия на заседаниях – очная или дистанционная.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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