Украина хочет провести в ПАСЕ дебаты о нарушении прав человека в Крыму

Делегация украинских народных депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала проведение дебатов относительно «нарушений прав человека в аннексированном Россией Крыму».

Дата их проведения пока неизвестна.

Об это сообщает «Укринформ» со ссылкой на генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого.

«Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе», – объявил Савицкий, представляя проект повестки дня зимней пленарной сессии ПАСЕ.

Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции. Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января. Ввиду ограничений, вызванных COVID-19, делегаты могут выбрать форму присутствия на заседаниях – очная или дистанционная.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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