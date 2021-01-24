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Власть

Севастополь в 2020 году принял на 13 процентов туристов больше

12:59 воскресенье, 24 января 2021
Севастополь
Севастополь в 2020 году принял на 13 процентов туристов больше

фото © vesti92.ru

Около 570 тысяч туристов посетили Севастополь в 2020 году, что больше показателя предыдущего года.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора города Марию Литовко.

«Туристический поток в Севастополе в 2020 году составил 567,7 тыс человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года туристический поток увеличился на 12,8%», – говорится в ответе на запрос агентства.

Рост турпотока связан с переориентацией россиян на внутренний туризм из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений в стране. Объем налоговых отчислений от гостиниц и предприятий общественного питания за 11 месяцев 2020 года составил 248,1 млн рубле, за этот же период предыдущего года – 276,4 млн рублей.

При этом число приехавших в Севастополь туристов на новогодние праздники в этом году снизилось. В 2019 году в городе разместились около 10 тысяч человек, а в этом – более 3 тысяч.

В Крыму за новогодние праздники отдохнули почти 240 тысяч туристов, что на 14% больше прошлогоднего показателя. Всего в 2020 году в Крыму отдохнуло более 6,3 млн туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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За поездку в Крым россиянам пообещали выдать по 15 тысяч рублей. В Крыму скоро начнется третий этап программы туристического кэшбека. За два предыдущих было израсходовано только 1,28 млрд руб. из 15 млрд выделенных на программу.

Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает. Цены на аренду крымских отелей могут вырасти в 2021 году. Представители туристической индустрии пишут в профессиональных чатах, что стоимость проживания уже значительно увеличилась.

В Крыму опять хотят развивать медицинский туризм. Наиболее востребованной и перспективной сферой бизнеса в Крыму в 2021 году будет медицинский туризм. Также необходимо развивать IT-сферу.

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