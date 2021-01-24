Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида ● В Крыму - 226 новых заражений за сутки ● В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19 ● COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю ● В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек
Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки
фото © meduza.io
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9006, при этом 8152 человека уже выздоровели.
За сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 361.
За сутки в Крыму подтверждено 226 новых случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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