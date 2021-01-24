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Коронавирус в Крыму

Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки

14:07 воскресенье, 24 января 2021
Севастополь
Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки

фото © meduza.io

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9006, при этом 8152 человека уже выздоровели.

За сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 361.

За сутки в Крыму подтверждено 226 новых случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - 226 новых заражений за сутки. За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19. Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Укололся: Аксенову привили «Спутник V». Глава республики Сергей Аксенов привился от новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки

Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

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В Крыму - 226 новых заражений за сутки

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