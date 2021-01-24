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Российский адмирал боится провокаций у берегов Крыма
фото © Новости Крыма
Накануне в Черное море вошел эсминец США Donald Cook с ракетами на борту.
По словам экс-командующего ЧФ адмирала Владимира Комоедова, российские моряки внимательно следят за ситуацией, чтобы вовремя пресечь любую провокацию, сообщает Nation News.
Адмирал уточнил, что по правилам захода корабль США может находиться в Черном море не более 20 суток.
«Но нынешний жест Вашингтона указывает на то, что при новой администрации американские военные по-прежнему будут устраивать провокации у российских границ», - сказал Комоедов.
Ранее этот боевой корабль заходил в акваторию Черного моря 23 ноября прошлого года и находился там до 4 декабря. Тогда он также был взят на сопровождение российским флотом.
ВМС США назвали Черное море принципиально важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе. Командир «Дональда Кука» Келли Джонс отметил, что регулярно действует на этом участке в сотрудничестве с союзниками по НАТО — в том числе с Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.
USS Donald Cook (DDG-75) — эсминец УРО типа «Арли Берк», 25-й корабль (серия II постройки) из числа поставленных флоту 62 эсминцев этого типа по первоначальному плану. Построен на верфи Bath Iron Works. Приписан к 60-й эскадре Командования сил флота США.
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