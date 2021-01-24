Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 24 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 24 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (южный местами до 18 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами южный 17-22 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 100-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 3, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 января.

Азиатский циклон принесет в Крым потепление. В пятницу и на выходных погода в Крыму будет определяться северо-западной периферией азиатского циклона, который принесет на полуостров весеннюю погоду после аномальных холодов.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 января.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 января.