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Власть

Парламент Крыма превратили в новогоднюю елку за 15 млн рублей

09:53 воскресенье, 24 января 2021

Выполнять контракт по архитектурной подсветке здания доверили «Промнасосинжиниринг-сервису».

Главный законодательный орган республики теперь светится как новогодняя елка. Цена вопроса 15 миллионов рублей. Апгрейд здания Госсовета активно обсуждают в соцсетях.

Согласно государственному контракту №171-ФЗ, управление делами Госсовета РК заключило соглашение с подрядчиком, имеющим красноречивое название - ООО «Промнасосинжиниринг-сервис», о проведении строительно-монтажных работ – архитектурной подсветке фасада здания крымского парламента.

Цена контракта, который отрабатывал «Промнасосинжиниринг-сервис», составляет 15 041 779 рублей.

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