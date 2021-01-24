Власть
Парламент Крыма превратили в новогоднюю елку за 15 млн рублей
Выполнять контракт по архитектурной подсветке здания доверили «Промнасосинжиниринг-сервису».
Главный законодательный орган республики теперь светится как новогодняя елка. Цена вопроса 15 миллионов рублей. Апгрейд здания Госсовета активно обсуждают в соцсетях.
Согласно государственному контракту №171-ФЗ, управление делами Госсовета РК заключило соглашение с подрядчиком, имеющим красноречивое название - ООО «Промнасосинжиниринг-сервис», о проведении строительно-монтажных работ – архитектурной подсветке фасада здания крымского парламента.
Цена контракта, который отрабатывал «Промнасосинжиниринг-сервис», составляет 15 041 779 рублей.
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