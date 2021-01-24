Ночью под Симферополем горели автомагазин и аптека

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В Симферопольском районе Крыма пожар, начавшийся в одном из помещений аптеки, перекинулся на соседний автомагазин.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности по Симферопольскому району, сообщение о возгорании в селе Давыдовка к спасателям поступило в субботу, 23 января, около 2 часов ночи. Горела кровля одноэтажного подсобного помещения аптеки, существовала угроза распространения пожара на стоящее рядом двухэтажное здание автомагазина.

«На тушение были направлены силы и средства Федеральной противопожарной службы, - рассказали в отделе. - В результате пожара на площади порядка 40 кв.м. огнем были повреждены кровля автомагазина, уничтожены вещи б/у, кровля аптеки».

Вероятная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования. Детали выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.

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