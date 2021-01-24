На Крым надвигается штормовой ветер

В понедельник в Крыму ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, повреждения линий электропередачи и связи, обрушения рекламных конструкций. Также возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.МЧС Крыма рекомендует жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности: держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций и вывесок; не находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт; воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы; не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма.

По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя, в связи с неблагоприятными погодными условиями паром приостанавливает движение через Севастопольскую бухту. В случае ухудшения погодных условий будет организована работа автобусов, которые будут следовать по маршруту площадь Захарова – площадь Нахимова и в обратном направлении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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