Крымская недвижимость останется привлекательной еще несколько лет

фото © Новости Крыма

Тренд на приобретение жилой недвижимости в Крыму сохранится еще несколько лет. Спросом будут пользоваться и квартиры, и дома.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил президент Крымской гильдии риэлторов, председатель Ялтинского местного отделения «Опора России» Дмитрий Жиделев.

«Спросом пользуется как жилье в прибрежных районах, так и в центральной части полуострова. Поэтому, пока в продаже есть объекты и земельные участки, тенденция сохранится», - уверен Жиделев.

По словам эксперта, одним из главных драйверов рынка выступает льготная ипотека.

После снижения процентной ставки «была распродана практически вся недвижимость в ценовой вилке до 3-4 млн рублей». При этом спрос на элитный сегмент также сохранился.

«Он продиктован желанием обеспеченных граждан создать комфортные условия для отдыха взамен закрытым на неопределенный срок иностранным курортам. Кроме того, покупка апартаментов расценивается как инвестиции», - добавил гость эфира.

Жиделев отметил, что зачастую ипотекой пользуются при приобретении объектов стоимостью 15-30 млн рублей. «Даже инвесторы берут ипотеку, чтобы не выводить средства из оборота. Ставка в 6% дает им возможность зарабатывать больше, чем обходится обеспечение займа», - продолжил он.

При этом некоторые изменения на рынке все же произошли. В частности, «покупатели в первую очередь рассматривают объекты в построенных и уже сданных в эксплуатацию домах». По словам эксперта, большое значение сейчас приобретают временные риски: задержка в сдаче дома неминуемо повлечет дополнительные расходы, такие как аренда жилья и обесценивание денежных средств. В этом случае даже гарантия вернуть деньги благодаря эскроу-счету не расценивается как позитивный фактор.

Стоимость квадратного метра выросла на 20-40% за несколько месяцев, и тенденция может сохраниться. Следовательно, даже вернув вложенное, вы не сможете в будущем позволить себе такое же жилье.

«Поэтому покупатели обращают большее внимание на репутацию застройщика. Если он малоизвестен, то относятся крайне аккуратно. И не важно, есть эскроу-счет или нет», - резюмировал Жиделев.

Эксперты рассматривают инвестиции в недвижимость как одни из самых безрисковых.

Даже в случае ее утраты собственнику положена компенсация. При этот специалисты рынка недвижимости расходятся во мнении дальнейшего роста стоимости квадратных метров: одни говорят о 5-10%, другие уверены повышении на 15-20%.

По мнению специалиста в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежды Буйловой, цены будут расти как у застройщиков, так и у перекупщиков. Такая тенденция может привести к тому, что стоимость однокомнатной квартиры даже на этапе котлована через месяц будут стоить от 3,5 млн рублей.

Начиная с июня стоимость квартир, домов и апартаментов скачкообразно росла на 100-200 тыс. рублей за объект. При этом спросом пользовались как небольшие квартиры эконом-класса, так и элитная недвижимость.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ужесточение контроля за арендой квартир забуксует в Крыму. Большая часть жилищного фонда в Крыму сдается собственниками в аренду, причем далеко не все торопятся сообщать об этом в налоговую службу. И принятие жестких правил на рынке вряд ли заставит их играть в открытую.

Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы. Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.

В Крыму предприятие выплачивало руководству премии, в два раза больше положенных. В суд было направлено уголовное дело о присвоении и растрате на госпредприятии бюджетных средств в размере более 4,9 млн рублей.

В Феодосии бизнесмен-погорелец строит новые объекты без разрешения. Феодосийские чиновники обратятся в суд по факту незаконного строительства на муниципальной земле, где размещались коммерческие объекты, уничтоженные во время октябрьского пожара.