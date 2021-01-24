Какой сегодня праздник 24 января

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Сегодня, 24 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day)

Фото АиФ

24 января любители мороженого во всем мире отмечают Международный день эскимо. Это гастрономический праздник, посвященный ванильному мороженому с шоколадной глазурью.

Эскимо было изобретено школьным учителем и владельцем кондитерской Кристианом Кентом Нельсоном из Онава, штат Айова. Он придумал совместить мороженное и шоколадный батончик, когда мальчик в его магазине не мог решить, купить ли ему шоколадку или мороженое.

Нельсон начал экспериментировать с различными способами прикрепления расплавленного шоколада к мороженному и в конце концов начал продавать свое изобретение под названием «I-Scream Bars». В 1921 году он представил концепцию массового производства мороженного в шоколаде химику и предпринимателю Расселу Уильяму Стоверу. Stover улучшил формулу шоколадной глазури и переименовал продукт в Eskimo Pie.

День памяти преподобного Феодосия Великого

Преподобный Феодосий Великий жил на рубеже пятого и шестого веков и был основоположником общежительных монастырей.

Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, юноша усердно трудился в церковном чтении и пении. В молодые годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение.

По завету преподобного Феодосия, Лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежища для престарелых.

Федосей Весняк (Федосеев день)

В христианской традиции в этот день почитается последний император Рима - Феодосий Великий, в конце 5 века законодательно запретивший языческие культы. В православном именослове имя Феодосия, или Федосия, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми - преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

Также сегодня, 24 января, отмечают такие праздники:

- День памяти жертв политических репрессий казачества

- День внешней разведки Украины

- Международный день образования

- День рождения пивной банки

- Всемирный день смеха от живота (Global Belly Laugh Day)

- День примерки морозного кружева

- День осведомленности о синдроме Мебиуса (Moebius Syndrome Awareness Day)

- День комплиментов (National Compliment Day) в США

- День девочек (National Girl Child Day) в Индии

- День арахисового масла (National Peanut Butter Day) в США

- День лобстера «Термидор» (National Lobster Thermidor Day) в США

- День памяти святого Неофита на Кипре

- День объединения в Румынии

Сегодня именины празднуют: Федор, Феодосий, Степан, Агап, Майор, Михаил, Ромил, Терентий.

Что происходило 24 января в прошлые годы

41 - успешная заговор против Калигулы, закончившийся убийством императора и его семьи и царствования Клавдия. На момент смерти его полный титул звучал как: Гай Цезарь Август Германик, Великий понтифик, четырежды консул, император, наделенный властью трибуна четыре раза, Отец отечества.

1722 - утвержден табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Этот табель просуществовал с многочисленными изменениями вплоть до революции 1917 года.

1918 - в ночь с 24 на 25 января (по другим данным 11-12 января) была провозглашена независимость Украины.

1931 - в Москве основан театр «Ромен», самый старый из ныне действующих цыганских театров. Театр является ключевым объектом культуры российских цыган, поскольку с момента основания является центром притяжения деятелей цыганского искусства в России

1935 - в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера».

1984 - выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

2006 - с Космического центра Танегасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS.

2009 - День студента (первый раз отмечался в этот день через собрание архиерейского собора).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 января. Какие праздники будут завтра?

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