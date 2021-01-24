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Коронавирус в Крыму

Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек

20:50 воскресенье, 24 января 2021
Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек

фото © strana.ua

Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии – 704.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31147 человек. Выздоровевших за весь период – 25103 человека.

За сутки в Крыму подтверждено 226 новых случаев коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.

Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида. Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.

В Крыму - 226 новых заражений за сутки. За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19. Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.

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Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек

Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

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