Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки ● Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида ● В Крыму - 226 новых заражений за сутки ● В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19 ● COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю
Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек
фото © strana.ua
Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии – 704.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31147 человек. Выздоровевших за весь период – 25103 человека.
За сутки в Крыму подтверждено 226 новых случаев коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 101 человека.
Жители Севастополя не особо хотят вакцинироваться от ковида. Власти России отмечают низкую активность горожан, в то время пока запись в принципе недоступна.
В Крыму - 226 новых заражений за сутки. За 23 января на территории Республики Крым зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
В России не исключили новых подъемов заболеваемости COVID-19. Небольшие подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще возможны, несмотря на то, что сейчас наблюдается тенденция к ее снижению.
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21 января
Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек
Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.