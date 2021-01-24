Часть Симферополя останется без света 25 января

Несколько улиц Симферополя 25 января отключат от энергоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом.

«Электроэнергия 25 января будет отсутствовать по следующим адресам: Кубанская, 30; ул. Бородина, 19-25 (нечет); ул. Виноградная, 46-64 (чет), 47-79 (нечет); ул. Острякова, 12-26 (чет), 7-17 (нечет); ул. Пригородная, 46-78 (чет), 45-67 (нечет); ул. 1й Конной армии, 2, 4, 1-13А (нечет); ул. Димитрова, 2-22/49 (чет), 1-19/2 (нечет)», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Слухи о зараженной воде продолжают распространяться по Крыму. В городе призвали не верить информации из непроверенных источников, даже если она получена от «знакомого с МЧС».

В Крыму зафиксирован новый рекорд потребления электричества. В диспетчерском управлении энергосистемы Крыма и Севастополя (Черноморское РДУ) сообщили о новом рекорде потребления электрической мощности в зимний период, установленном 20 января в 10:00.

Власти Крыма объявили о планах по очистке от мусора реки Салгир. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма планирует в 2021 году провести работы по очистке от донных отложений и мусора реки Салгир, которую в ведомстве назвали самой длинной на полуострове.

Власти Севастополя ополчились на автомойки. Почти половина севастопольских автомоек не использует систему циркуляции воды с очисткой, а некоторые, и вовсе, не имеют договора на потребление воды.