Американцы хотели «вскрыть» ПВО Крыма

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Отмечается, что в учениях были задействованы американские и румынские истребители F-16.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в ходе учений отработали прорыв российских систем противовоздушной обороны в Черноморском регионе. Данное сообщение распространило несколько интернет-изданий, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в учениях были задействованы американские и румынские истребители F-16. Также в маневрах приняли участие британские ВВС, которые предоставили самолет-заправщик RC-135, а также патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

Сообщается, что проведенные военные учения в Черноморском регионе позволило проверить работу средств противовоздушной обороны, которые расположены на территории Крыма.

Ранее сообщалось, что военные РФ закрыли тысячи квадратных километров в водах Черного моря.

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, распространил сообщение, что военнослужащими Военно-морского флота России якобы были закрыты тысячи квадратных километров в водах Черного моря, сделав данную зону практически недоступной для чужих кораблей.

Несмотря на отсутствие официальных сообщений со стороны Министерства обороны России, журналисты утверждают, что российские военные перекрыли большой регион для прохождения кораблей или авиации. Интернет-издания пишут, что данные действия якобы могут быть обусловлены появлением в водах Черного моря американского военного корабля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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