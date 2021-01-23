Все как всегда: крымчане испортили новый скейт-парк в Евпатории

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Недавно открывшийся скейт-парк в Евпатории подвергся атаке вандалов, сообщил на личной странице в Facebook глава администрации города Роман Тихончук.

— Сегодня с утра уборщики обнаружили, что скейт-площадка была безобразно изрисована. Не понимаю таких поступков. Эти надписи портят внешний вид нового парка и в целом производят негативное впечатление, — написал Тихончук.

Он призвал евпаторийцев бережно относиться к общественному пространству и предложил молодым ребятам, у которых есть непреодолимое желание оставлять «автографы», прийти в администрацию. Роман Тихончук пообещал выделить им место, где рисунки не будут вредить городским объектам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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