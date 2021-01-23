Происшествия
Все как всегда: крымчане испортили новый скейт-парк в Евпатории
фото © Роман Тихончук
Недавно открывшийся скейт-парк в Евпатории подвергся атаке вандалов, сообщил на личной странице в Facebook глава администрации города Роман Тихончук.
— Сегодня с утра уборщики обнаружили, что скейт-площадка была безобразно изрисована. Не понимаю таких поступков. Эти надписи портят внешний вид нового парка и в целом производят негативное впечатление, — написал Тихончук.
Он призвал евпаторийцев бережно относиться к общественному пространству и предложил молодым ребятам, у которых есть непреодолимое желание оставлять «автографы», прийти в администрацию. Роман Тихончук пообещал выделить им место, где рисунки не будут вредить городским объектам.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод. В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».
Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки. В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.
В Украине построили цепь из Киева до Симферополя. В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.
Стало известно сколько браков зарегистрировали в 2020 году в Крыму. Отделы ЗАГС подвели итоги минувшего года по регистрации рождений и заключения браков.
Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала видео
Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.
В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод
В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».
Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки фото
В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
21 января
В центре Ялты произошел взрыв газа в частном доме
22 часа назад
В Украине построили цепь из Киева до Симферополя
В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.