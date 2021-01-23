В Украине построили цепь из Киева до Симферополя

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В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.

В 23:05 виртуальная цепь объединила Симферополь и Киев. На тот момент в акции уже поучаствовали 40 181 человек.

Создание цепи началось 21 января. Она построена из аватарок участников, которые одна за другой становятся на карте от Киева до Симферополя. Чтобы присоединиться к акции, нужно авторизоваться на сайте «Цепь Соборности».

В течение дня к данной акции присоединились певица Джамала и омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Цепь пять раз символически пересекает Днепр: на мосту Патона, где традиционно строили живую цепь единства киевляне, в Черкассах, Кременчуге, Днепре и Запорожье.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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