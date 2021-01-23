Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки ● Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть ● COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро ● Власти обещают вколоть «Спутник» каждому второму севастопольцу ● Власти Крыма рассказали, кому не рекомендуется делать прививки от COVID-19
В Севастополе рассказали о правилах ношения маски
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В холодную погоду в Севастополе все чаще можно заметить людей в медицинских масках не только в магазинах и закрытых помещениях, но и на улицах города.
Является ли этот уже ставший привычным элемент внешнего вида человека необходимым и функциональным или это скорее привычка и способ согреться в зимние холода, выясняли журналисты.
По мнению врача севастопольской горбольницы №1 Виктора Пологова, носить маску на улице не только бесполезно, но даже вредно. Тем более, что маска защищает не столько от того, чтобы человек не получил инфекцию извне, сколько от того, чтобы носитель маски сам не распространил ее на других, подчеркнул специалист.
«Если мы находимся на улице и держим, как сейчас говорят, выверенную социальную дистанцию, то мы совершенно не представляем друг для друга никакой опасности. Поэтому маска здесь ничего не дает», – считает Пологов.
Более того, маска на улице может быть вредна для ее носителя, добавил специалист. В холодную погоду на внутренней стороне маски быстро образуется конденсат от теплого дыхания, а влажная маска уже не является защитой и требует частой замены – как минимум раз в полтора-два часа.
«Увлажненная маска ни от чего и ни от кого не защищает. Мы заходим с улицы в тот же общественный транспорт, вроде как уверенные, что под защитой, хотя на самом деле уже никакой защиты в этот момент нет», – пояснил Виктор Пологов.
Не стоит большое внимание уделять вопросу выбора маски, считает Виктор Пологов, поскольку элементарную защитную функцию может выполнять, например, тот же шарф.
«Мы детей учим, когда кашляешь, прикрывать рот рукой. Не надо до фанатизма доводить», – отметил он.
Он напомнил, что носить средства индивидуальной защиты целесообразно только в закрытых помещениях при достаточно тесном контакте людей друг с другом.
В тексте использованы материалы: Форпост
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