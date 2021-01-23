Общество
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом
фото © Новости Крыма
Оттепель сдует ветром как не бывало.
На полуострове очередное потепление вскоре сменится зимними холодами. Об этом сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В выходные дни в регионе будет тепло. Ночные температуры воздуха +2…+7 градусов, дневные — +9…+14 градусов. Однако усилится юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
«В понедельник и вторник ветер усилится вплоть до опасных явлений — 20-25 метров в секунду. Ночные температуры будут такими же, как и в выходные дни, дневные существенно не изменятся, но пойдут дожди», — рассказала синоптик.
27 января дождь перейдет в мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до -3 градусов мороза, дневные температуры — +1…+6 градусов.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Азиатский циклон принесет в Крым потепление. В пятницу и на выходных погода в Крыму будет определяться северо-западной периферией азиатского циклона, который принесет на полуостров весеннюю погоду после аномальных холодов.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 января.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 21 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 21 января.
В Севастополе ожидается ледяной дождь: техника дежурит во всех районах. В ближайшие сутки в Севастополе прогнозируется ледяной дождь, спецтехника Севавтодора подготовлена к устранению последствий непогоды.
Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала видео
Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.
В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод
В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».
Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки фото
В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
21 января
В центре Ялты произошел взрыв газа в частном доме
22 часа назад
В Украине построили цепь из Киева до Симферополя
В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.