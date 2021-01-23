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Общество

В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом

17:08 суббота, 23 января 2021
В Крыму зима еще напомнит о себе морозами и снегом

фото © Новости Крыма

Оттепель сдует ветром как не бывало.

На полуострове очередное потепление вскоре сменится зимними холодами. Об этом сообщила руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В выходные дни в регионе будет тепло. Ночные температуры воздуха +2…+7 градусов, дневные — +9…+14 градусов. Однако усилится юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

«В понедельник и вторник ветер усилится вплоть до опасных явлений — 20-25 метров в секунду. Ночные температуры будут такими же, как и в выходные дни, дневные существенно не изменятся, но пойдут дожди», — рассказала синоптик.

27 января дождь перейдет в мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до -3 градусов мороза, дневные температуры — +1…+6 градусов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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