Происшествия
В Крыму пьяный водитель сбил на тротуаре двух пешеходов
В Джанкойском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали два пешехода.
По предварительной информации, 22 января в 18:30 в селе Стальное Джанкойского района 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109», двигаясь по одной из центральных улиц поселка, совершил выезд вправо на тротуар, после чего сбил двух пешеходов – 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика. Затем автомобиль врезался в электроопору.
В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения и доставлены с Джанкойскую районную больницу.
В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что водитель ВАЗ-2109, согласно результатам проведенного освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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