Происшествия
В Крыму поймали водителя без прав под «солями»
Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль, за рулем которого сидел 35-летний местный житель. Во время проверки выяснилось, что у мужчины нет прав на управление автомобилем. При общении с ним полицейские заметили признаки опьянения.
Однако проверка на алкотестере не подтвердила опьянение. Тогда правоохранители приняли решение отправить мужчину на освидетельствование в стационар.
«По результатам анализа у мужчины было установлено наркотическое опьянение, в его биосредах обнаружено вещество «альфа-пирролидинопентиофенон», относящееся к так называемым «солям», - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». А также два административных протокола за употребление наркотиков и отсутствие прав на вождение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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