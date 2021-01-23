В Крыму поймали водителя без прав под «солями»

Полицейские задержали водителя в состоянии наркотического опьянения в Джанкойском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль, за рулем которого сидел 35-летний местный житель. Во время проверки выяснилось, что у мужчины нет прав на управление автомобилем. При общении с ним полицейские заметили признаки опьянения.

Однако проверка на алкотестере не подтвердила опьянение. Тогда правоохранители приняли решение отправить мужчину на освидетельствование в стационар.

«По результатам анализа у мужчины было установлено наркотическое опьянение, в его биосредах обнаружено вещество «альфа-пирролидинопентиофенон», относящееся к так называемым «солям», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». А также два административных протокола за употребление наркотиков и отсутствие прав на вождение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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