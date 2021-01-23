Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Укололся: Аксенову привили «Спутник V» ● В Севастополе рассказали о правилах ношения маски ● В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки ● Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть ● COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек
За последние сутки в Крыму подтверждено еще 9 смертей от новой коронавирусной инфекции.
Таким образом общее количество умерших достигло 697 человек.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3900 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2559, изолировано в обсерваторы – 0.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 30921 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 25022.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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