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Коронавирус в Крыму

В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек

13:31 суббота, 23 января 2021

За последние сутки в Крыму подтверждено еще 9 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Таким образом общее количество умерших достигло 697 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3900 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2559, изолировано в обсерваторы – 0.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 30921 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 25022.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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