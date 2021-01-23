В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод

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В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».

Юноши и девушки хороводили со стороны проспекта Кирова всего несколько минут. При этом они не выкрикивали призывов в поддержку Навального.

Собравшихся сразу обступили полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки и люди в штатском.

При этом полицейские фиксировали происходящее на видеокамеру, не задерживая людей, и по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись.

Как рассказал очевидец, отдельных молодых людей полиция отводила на площадь Ленина якобы для выяснения личности.

По состоянию на 16:00 по московскому времени в районе огражденной забором площади Ленина в Симферополе практически не осталось людей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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