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Власть

Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов

13:12 суббота, 23 января 2021

Умер бывший главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал флота Феликс Громов.

Он скончался в пятницу, 22 января. Адмиралу было 83 года.

Адмирал флота Громов появился на свет в 1937 году во Владивостоке. Он начал служить в Военно-морском флоте СССР в 1955 году. Работал в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вновь вернулся в ВМФ и стал командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский», «Адмирал Сенявин». В 1996 году получил звание адмирала флота.

С марта 1992 года - 1-й заместитель командующего Военно-морским флотом Объединенных вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств. В 1996 году получил звание адмирала флота.

В отставке с 7 ноября 1997 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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