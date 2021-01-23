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Коронавирус в Крыму

Укололся: Аксенову привили «Спутник V»

11:58 суббота, 23 января 2021
Укололся: Аксенову привили «Спутник V»

фото © Интерфакс

Глава республики Сергей Аксенов привился от новой коронавирусной инфекции.

Видео, как ему вводят вакцину, опубликовано в аккаунте главы в Instagram.

Ранее в его ленте появились фото прививочного кабинета симферопольской городской больницы №7. Кроме того, Аксенов опубликовал кадры с названием вакцины, которую ему ввели – Гам-Ковид-Вак.

18 января в Крыму на массовую вакцинацию. Отмечается, что записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику или обратившись в WhatsApp-приемную. В ведомстве напомнили, что вакцинировать жителей региона будут препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в два этапа (введение второго компонента - через 21 день). Вакцинация проводится исключительно на добровольной основе. 

Также вместе с Главой Крыма вакцинировались заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Анатолий Кубышкин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки. За 22 января на территории Республики Крым зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть. В условиях неустойчивой температуры воздуха повышается риск развития ряда заболеваний, включая респираторные инфекции.

В керченские больницы нагрянула проверка Минздрава. Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко совместно с линейно-контрольной службой повторно проверил организацию работы ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» и осмотрел ремонт Керченского филиала ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова».

COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.

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