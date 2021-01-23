Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе рассказали о правилах ношения маски ● В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки ● Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть ● COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро ● Власти обещают вколоть «Спутник» каждому второму севастопольцу
Укололся: Аксенову привили «Спутник V»
фото © Интерфакс
Глава республики Сергей Аксенов привился от новой коронавирусной инфекции.
Видео, как ему вводят вакцину, опубликовано в аккаунте главы в Instagram.
Ранее в его ленте появились фото прививочного кабинета симферопольской городской больницы №7. Кроме того, Аксенов опубликовал кадры с названием вакцины, которую ему ввели – Гам-Ковид-Вак.
18 января в Крыму на массовую вакцинацию. Отмечается, что записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику или обратившись в WhatsApp-приемную. В ведомстве напомнили, что вакцинировать жителей региона будут препаратом «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в два этапа (введение второго компонента - через 21 день). Вакцинация проводится исключительно на добровольной основе.
Также вместе с Главой Крыма вакцинировались заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков, глава регионального исполкома ОНФ в Республике Крым Алла Вертинская, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова, проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Анатолий Кубышкин.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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