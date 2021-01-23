Общество
Стало известно сколько браков зарегистрировали в 2020 году в Крыму
Отделы ЗАГС подвели итоги минувшего года по регистрации рождений и заключения браков.
Согласно информации Департамента ЗАГС Минюста Крыма, в 2020 году зарегистрировано 19 071 рождение и 11 166 брачных союзов. При этом отмечается, что больше всего новорожденных и новобрачных было в августе и сентябре.
Кроме того, сообщается, что количество актов гражданского состояния о рождении немного уступает их количеству, составленному в 2019 году, в течение которого зарегистрировано 19 429 рождений, что больше нынешних показателей на 358 актов.
Также в 2019 году на полуострове было зарегистрировано 13 244 браков, больше на 2 078, по сравнению с 2020-м.
Специалисты в первую очередь связывают уменьшение количества молодоженов с «високосным» годом. И поясняют, что из всего количества поданных заявлений на регистрацию брака в минувшем году не явилось всего лишь 69 пар, по всей вероятности часть именно этих будущих супругов приняла решение перенести день бракосочетания на более поздний срок из-за временных ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в республике, которые как раз таки и в настоящее время касаются приостановления торжественных бракосочетаний в присутствии гостей (разрешается присутствие в залах отделов ЗАГС исключительно жениха и невесты).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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