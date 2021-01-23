Прогноз погоды в Крыму на субботу 23 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 23 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный местами до 18 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный местами до 18 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (южный местами до 18 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый, ветер (местами южный 15-18 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 80 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью около 7 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью около 9 градусов. Ветер южный 31 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 85 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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