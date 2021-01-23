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Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
фото © pravda.com.ua
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заявила, что готова показать Крым первому президенту Украины Леониду Кравчуку.
И начать свою экскурсию политик планирует с пересохшего Северо-Крымского канала.
Она думает, что «воды там не стало благодаря действиям Украины». Еще она хотела бы показать Кравчуку школы на полуострове, «в которых обучают и на украинском языке, и на крымскотатарском и никакого ущемления прав по языковому принципу там нет».
Ранее в интервью телеканалу Крым 24 Кравчук рассказал, что хотел бы посетить полуостров. Он отметил, что ему интересно своими глазами увидеть, как там все изменилось. Но он считает, что сейчас такая поездка невозможна, так как вызовет ненужные кривотолки.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
В тексте использованы материалы: МК
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