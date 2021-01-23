«Перегнули палку»: в России уже хотят легализовать гостиницы в частных домах

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Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели, расположенные в частных домах в сельской местности.

Об этом «Известиям» сообщила депутат, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

«В курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Однако сегодня граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство», – пояснила депутат.

Запрет на использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг действует в России с 1 октября 2019 года. Сейчас под него попадают 350 тыс миниотелей и гостевых домов только в Краснодарском Крае и Крыму, пояснила парламентарий.

Для решения данной проблемы в Госдуме будет создана профильная рабочая группа.

В Совете Федерации также считают необходимым пересмотреть действующие нормы.

«Мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц, – считает сенатор Валерий Рязанский. – Посчитали, что раз это жилой фонд, то использовать его можно только по назначению. Но так мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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