Память бывшего мэра Ялты Имгрунта предложили увековечить в городе

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В Ялте предложили увековечить память бывшего мэра Ивана Имгрунта, который умер от коронавируса в октябре 2020 года.

С такой инициативой выступил почетный гражданин Ялты Валерий Савлаев, передает пресс-служба общественной организации «Дружба Народов».

«За короткое время Иван Иванович Имгрунт проявил себя, как истинный хозяин, руководитель города, внес свой вклад в развитие и процветание города. Было много прекрасных планов, идей, некоторые которые он успел реализовать. Еще, будучи заместителем главы администрации, он с первых дней работы начал открытый диалог с жителями города, встречаясь с ними практически круглосуточно», - говорится в обращении Савлаева к главе муниципального совета Ялты Константину Шимановскому.

Иван Иванович Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. С 1986 по 2000 года работал в органах прокуратуры, а затем занимал пост главы муниципального образования Белореченского района. В ноябре 2017 года Имгрунта назначили на должность главы администрации Ялты. 18 октября 2020 года он скончался от коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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