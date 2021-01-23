Опубликован «черный список» подрядчиков в Крыму: в нем 110 позиций

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В перечень недобросовестных подрядчиков в Крыму за 2020 год вошли 110 организаций.

Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов, передает пресс-служба Мининформ РК.

«По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова подготовлена информация со сведениями о подрядных организациях, нарушивших принятые на себя обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов. Данные собраны Министерством строительства и архитектуры Республики Крым по результатам подведения итогов исполнения контрактов в 2020 году в строительной сфере на территории республики», - отметил он.

Кабанов подчеркнул, что эти сведения необходимо учитывать в работе при заключении новых контрактов на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

С перечнем недобросовестных подрядчиков можно ознакомиться на официальном портале правительства РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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