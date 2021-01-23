Официально цены в Крыму за год выросли всего на пять процентов

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Рост потребительских цен в Крыму по итогам 2020 года составил 5,2%. Это следует из данных Крымстата.

Больше всего выросли цены в сфере здравоохранения – на 10,5% по сравнению с 2019 годом. В частности, на 46,5% выросли цены на бинты, на 21,6% – на вату, более чем на 19% – на электронные и ртутные термометры.

Рост цен на продукты питания составил 8,2%. Больше всего в этой категории подорожали сахар (57,4% по сравнению с декабрем предыдущего года), свежие огурцы (52,1%), свекла (47,9%). На услуги образования и бытовые товары цены выросли на 5,9% и на 5,5% соответственно.

Менее всего выросли цены на одежду и обувь – 0,2% (женская обувь, например, подешевела на 4,2% за год, детская обувь – на 2,5%, мужская – на 1,5%; в то же время на 8% выросла цена за услугу химчистки, на 5,3% – нижнее мужское белье, на 3,4% – свитера), транспорт – 2% (мотоциклы подорожали на 12,9%, иномарки на 9,4%, отечественные автомобили на 9,2%, а вот билеты на самолет подешевели на 24,2%), а также тарифы на коммунальные услуги – 2,1%.

В целом по России инфляция составила 4,91% по итогам 2020 года. В 2019 году инфляция в Крыму составила 2,6%, в целом по стране – 3,04%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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