Коронавирус в Крыму
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Названа повышающая риск заражения коронавирусом болезнь пищевода
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Проблемы в верхних отделах желудочного-кишечного тракта (ЖКТ) повышают уязвимость перед коронавирусной инфекцией, выяснили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Результаты исследования были опубликованы 20 января в журнале Gastroenterology.
Отмечается, что заболеть COVID-19, съев какой-либо продукт, ранее считалось невозможным из-за желудочной кислоты, которая нейтрализует коронавирус.
Теперь американские специалисты изучили 30 пациентов с синдром Барретта (рефлюксная болезнь) и установили, что их поврежденный пищевод может повышать риск заражения, поскольку клетки органа начинают напоминать клетки кишечника. А у клеток кишечника есть рецепторы, позволяющие связываться с коронавирусной инфекцией.
«Беспокойство может заключаться в том, что, особенно у пациентов Барретта, может быть даже восприимчивость к инфекции от продуктов, содержащих вирусные частицы. Это исследование предоставляет данные, указывающие на то, что нам необходимо более внимательно изучить, может ли значительная часть населения быть восприимчивой к инфекции, вызванной тем, что они глотают», — отмечает один из авторов исследования Джейсон Миллс.
Летом ученые из Бруклинского университета выяснили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — так называемые ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут влиять на тяжелое течение коронавирусной инфекции.
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Названа повышающая риск заражения коронавирусом болезнь пищевода
Проблемы в верхних отделах желудочного-кишечного тракта (ЖКТ) повышают уязвимость перед коронавирусной инфекцией, выяснили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
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