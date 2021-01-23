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Власть

Навальный может стать участником «Крымской платформы» в Киеве

13:02 суббота, 23 января 2021
Навальный может стать участником «Крымской платформы» в Киеве

фото © ukrinform.ru

Вероятно, политик захочет представлять российское прогрессивное общество, сообщают источники.

Российский оппозиционер Алексей Навальный может принять участие в «Крымской платформе», которую организуют офис президента и МИД Украины в Киеве. Об этом пишет Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники.

Они допускают, что политик публично объявит о своем желании представлять прогрессивное российское общество на этой площадке.

«Скорее всего Навального обязательно спросят чей Крым и только после его публичной позиции, что Крым – это Украина, его возможно пригласят, но это еще не точно, но вот сама ситуация будет «интересной» и кое-кто, ей обязательно воспользуется», - написал Telegram-канал.

Украинские власти планируют организовать «Крымскую платформу» в августе этого года в Киеве, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме Крыма и помочь Киеву вернуть полуостров.

Ранее политик Алексей Навальный дал большое интервью радио «Эхо Москвы». Навальный рассказал как относится к георгиевской ленточке, есть ли перспективы у протестного движения и что делать с Крымом.

Он заявил, что в настоящий момент Крым де-факто принадлежит России. Несмотря на то, что Навальный критически оценивает сам процесс присоединения Крыма, он говорит, что реалии таковы, что Крым являются частью РФ и никогда уже не вернется в Украину. «И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины», - заявляет политик.

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