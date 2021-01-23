Власть
На покупку винзавода «Коктебель» уже есть три претендента
фото © crimea-kurort.com
Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин «Коктебель».
Соответствующая информация опубликована на официальном портале по размещению информации о проведении торгов.
Первым претендентом выступило ООО «Завод марочных вин «Коктебель» – текущий арендатор госимущества. Вторым – санкт-петербургская компания «НТЦ «Кристаллкор» (основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий). Третьим – указанный как физическое лицо Андрей Шкловский (согласно ЕГРЮЛ, он является учредителем ООО «Бонусмолл» в Перми, основным видом деятельности которого является розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков).
Еще одна компания, подавшая заявку на участие в аукционе, – московское АО «Новый бизнес парк» – к проведению аукциона не допущена, поскольку не подала полный пакет документов.
Стартовая цена аукциона – 100 млн рублей, шаг аукциона – 5 млн рублей. На торги выставили 73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены. Торги пройдут 26 января.
Госимущество находится в аренде у ООО «Завод марочных вин «Коктебель» – компания учреждена в октябре 2014 года и на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области. С 2015 года арендатор вложил в развитие предприятия почти 850 млн рублей.
«Коктебель» производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У завода есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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