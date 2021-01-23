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Происшествия

На пляже в Ялте у ребенка украли телефон за 100 тысяч рублей

15:00 суббота, 23 января 2021
Ялта

На берегу курортной Ялты у ребенка украли мобильный телефон стоимостью около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, ребенок взял с собой дорогой телефон на прогулку к морю, положил его в сумки, которую потом на какое-то время оставил без присмотра.Неосторожностью малолетнего пострадавшего воспользовался злоумышленник, который украл ценную вещь.

«Родители заплаканного ребенка обратились в полицию. Взявшись за расследование происшествия, стражи порядка отработали ранее судимых лиц, опросили возможных свидетелей и проверили наличие камер видеонаблюдения», - отметили в МВД.

По подозрению в происшествии задержали 38-летнего безработного жителя Бахчисарая.

Задержанный не стал отпираться и сознался в краже, написав явку с повинной.

Полицейские изъяли телефон и передали законному владельцу. Теперь против «пляжного вора» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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