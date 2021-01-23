Власть
Молодежь собралась на митинг в Симферополе, полиция начала проверку
Несколько десятков человек собрались на центральной площади в Симферополе для участия в митинге.
Сотрудники полиции потребовали покинуть территорию площади им. Ленина. Наиболее активных участников отводят в сторону для проверки документов.
На данный момент полицейские отвели в сторону для проверки около десяти человек.
«Просьба не создавать препятствий гражданам и движущемуся автотранспорту», - сообщает в громкоговоритель представитель правоохранительных органов, находящийся на месте.
Среди собравшихся на площади им. Ленина - преимущественно молодежь. Большинство участников особо себя никак не проявляет. Митингующие пришли без плакатов, никаких требований не высказывают. В то же время, люди активно общаются с журналистами.
Еще несколько десятков человек через дорогу от площади собрались понаблюдать за происходящим. У участников несанкционированной акции горожане уточняют, действительно ли они являются жителями Крыма.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие действия силовиков в отношении участников незаконных митингов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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