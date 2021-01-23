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Власть

Молодежь собралась на митинг в Симферополе, полиция начала проверку

Несколько десятков человек собрались на центральной площади в Симферополе для участия в митинге.

Сотрудники полиции потребовали покинуть территорию площади им. Ленина. Наиболее активных участников отводят в сторону для проверки документов.

На данный момент полицейские отвели в сторону для проверки около десяти человек.

«Просьба не создавать препятствий гражданам и движущемуся автотранспорту», - сообщает в громкоговоритель представитель правоохранительных органов, находящийся на месте.

Среди собравшихся на площади им. Ленина - преимущественно молодежь. Большинство участников особо себя никак не проявляет. Митингующие пришли без плакатов, никаких требований не высказывают. В то же время, люди активно общаются с журналистами.

Еще несколько десятков человек через дорогу от площади собрались понаблюдать за происходящим. У участников несанкционированной акции горожане уточняют, действительно ли они являются жителями Крыма.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жесткие действия силовиков в отношении участников незаконных митингов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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