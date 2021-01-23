Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +9
море +10

Общество

Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала

17:34 суббота, 23 января 2021
Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала

фото © my-mriya.livejournal.com

Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.

«Шесть лет кто-то регулярно воровал сало, которое мы развешивали для птиц на кормушке. И вот на днях нам наконец-то удалось застукать «грабителя» на горячем», - фотограф-натуралист Татьяна в Живом Журнале.

Девушка рассказала, что зимой развешивает сало в специальном стационаре для птиц. В первый год все сало доставалось пернатым, но уже со второго года основания кормушки для птиц сало стало пропадать, причем иногда даже с веткой, на которой висело.

«Мы ломали голову, кто же это мог быть. Круг подозреваемых был велик: местные бродячие собаки, лисы, куницы, вороны или сойки и даже местный пастух. Ставить фото-ловушку не хотели, потому как боялись, что ее также постигнет участь сала. И вот не прошло и шести лет, как тайное наконец-то стало явным. За салом пришла лиса», - отметила она.

Крымчанка уточнила, что, когда «воришка» была замечена людьми, то ничуть не смутилась, а продолжала идти к своей цели. Один кусок сала она съела на месте, а другой унесла в свои запасы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки. В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.

В Украине построили цепь из Киева до Симферополя. В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.

Стало известно сколько браков зарегистрировали в 2020 году в Крыму. Отделы ЗАГС подвели итоги минувшего года по регистрации рождений и заключения браков.

Какой сегодня праздник 23 января. Сегодня, 23 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала

Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала видео

Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.

Общество
В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод

В день акций в поддержку Навального в Симферополе устроили хоровод

В Симферополе 23 января, в день проведения в России акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, около двух десятков человек устроили хоровод перед новогодней исталляцией возле «Государственного академического музыкального театра Крыма».

Общество
Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки

Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки фото

В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.

Общество
В Украине построили цепь из Киева до Симферополя

В Украине построили цепь из Киева до Симферополя

В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации