Крымская лиса показала чудеса эквилибра в добыче чужого сала

фото © my-mriya.livejournal.com

Крымским фотографам удалось поймать «грабителя» на горячем. В объектив камер натуралистов попала лиса, которая шесть лет воровала сало.

«Шесть лет кто-то регулярно воровал сало, которое мы развешивали для птиц на кормушке. И вот на днях нам наконец-то удалось застукать «грабителя» на горячем», - фотограф-натуралист Татьяна в Живом Журнале.

Девушка рассказала, что зимой развешивает сало в специальном стационаре для птиц. В первый год все сало доставалось пернатым, но уже со второго года основания кормушки для птиц сало стало пропадать, причем иногда даже с веткой, на которой висело.

«Мы ломали голову, кто же это мог быть. Круг подозреваемых был велик: местные бродячие собаки, лисы, куницы, вороны или сойки и даже местный пастух. Ставить фото-ловушку не хотели, потому как боялись, что ее также постигнет участь сала. И вот не прошло и шести лет, как тайное наконец-то стало явным. За салом пришла лиса», - отметила она.

Крымчанка уточнила, что, когда «воришка» была замечена людьми, то ничуть не смутилась, а продолжала идти к своей цели. Один кусок сала она съела на месте, а другой унесла в свои запасы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки. В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.

В Украине построили цепь из Киева до Симферополя. В виртуальной цепи единения Киев-Симферополь, созданной в честь Дня Соборности Украины, приняли участие 40 573 человека. Акция продлилась до конца суток 22 января.

Стало известно сколько браков зарегистрировали в 2020 году в Крыму. Отделы ЗАГС подвели итоги минувшего года по регистрации рождений и заключения браков.

Какой сегодня праздник 23 января. Сегодня, 23 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.