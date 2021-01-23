Какой сегодня праздник 23 января

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Сегодня, 23 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святителя Григория, епископа Нисского

Фото Азбука Веры

Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого. Григорий был рожден и воспитан в самый разгар арианских споров. Получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии.

Святитель Григорий Нисский был пламенным защитником Православных догматов и ревностным учителем своей паствы, а также милостивым и сострадающим отцом своих пасомых, их заступником перед судьями. Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Григорий Летоуказчик

Фото pixabay.com

Известно, что Григорий Богослов родился в четвертом веке в Каппадокии, который находится в центральной части Турции. В 361 году он стал священником, а позднее был избран и епископом города Сасима. Но такая высокая должность в духовенстве ему не нравилась, и вскоре он вернулся домой, даже не проведя ни единой службы в Сасиме.

Но уже через двадцать лет Григорий Летоуказчик был одним из главных деятелей Второго Вселенского Собора. Он выступал за то, чтобы был дополнен Никейский Символ веры. Григория Богослова считают защитником христианской веры, так как еще до появления на свет он был обещан Богу. Известно, что его родственники были после смерти канонизированы.

Двадцать третьего января весь православный мир будет чтить память Григория Летоуказчика, а в народе его наделяли особой силой. В этот день обязательно следили за погодой, чтобы определить, дождливое или засушливое будет лето. Также с этим праздником были связаны и некоторые обычаи и запреты.

Праздник слухов

Всемирный день слухов ежегодно отмечают 23 января жители разных стран. Это один из самых забавных праздников, из-за которого возникает много противоречий. Слухи нередко ассоциируются с негативом, поскольку источник их появления неизвестен. Несмотря на то, что за их основу берется неподтвержденная информация, они всегда достаточно интересны и активно распространяются в обществе.

Также сегодня, 23 января, отмечают такие праздники:

- День пирога (National Pie Day) в США

- День «Баунти» на Острове Питкэрн

- Всемирный день свободы на Тайване

- День почерка (National Handwriting Day) в США

- День пирога с ревенем (National Rhubarb Pie Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Феофан, Павел, Макар, Аммоний, Дометиан, Маркиан, Феозва.

Что происходило 23 января в прошлые годы

1556 - землетрясение в Шэньси: погибли около 830 тысяч человек. Оно унесло жизни примерно 830 000 человекбольше, чем любое другое землетрясение в истории человечества.

1881 - состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.

1912 - в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.

1942 - принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».

1950 - Иерусалим провозглашен столицей Израиля.

1960 - Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе Триест опустились на дно самой глубокой в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м.

1973 - извержение вулкана Ельдфетль на острове Геймаей, Исландия. Вулканические пепел и лава покрыли почти весь остров, что создало новую почти естественную гавань и расширило территорию острова на 20%.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом.

2003 - получен последний сигнал от космического корабля «Пионер-10»беспилотного космического аппарата НАСА, предназначенный, главным образом, для изучения Юпитера.

2005 - Инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 января. Какие праздники будут завтра?

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