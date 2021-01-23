«И это в лучшем случае»: ВМФ России опустился до уровня Южной Кореи

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В настоящее время, если ориентироваться не на списочный состав, а «на то, что реально можно бросить в бой, очевидно — по наличным исправным и боеспособным надводным кораблям» Военно-морской флот (ВМФ) России «опустился до уровня примерно Южной Кореи», пишет газета «Военно-промышленный курьер».

«И это в лучшем случае», — уверяет еженедельник.

Согласно российскому изданию, сильной стороной ВМФ России выступает «наличие атомных подлодок и теоретически — авианосца». «Но этот авианосец в вечном ремонте, а уровень подготовки корабельных авиаполков сегодня можно считать лишь поводом для ругательств и не более того», — пишет еженедельник.

В публикации издания, посвященной планам по строительству в Керчи (Крым) двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900, говорится, что под данные изделия нет, в частности, действующих десантных вертолетов, подходящего плавтыла и мощной главной энергетической установки (ГЭУ).

«То количество потенциально узких мест, которое сопровождает проект 23900, ставит под вопрос его практическую реализуемость и делает высокие риски, что построенный корабль окажется или бесполезен, или непригоден для применения по предназначению», — заключается в публикации.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых УДК.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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