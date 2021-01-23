Гадалка в Крыму выманила у женщины украшения за снятие порчи

В Алуште гадалка выманила у женщины драгоценности для того, чтобы якобы снять порчу.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали сотрудники ведомства, 38-летняя жительница Симферопольского района заявила в полицию, что накануне отдала цыганке все свои ювелирные украшения, чтобы та якобы сняла порчу.

Женщина уточнила, что сама не поняла, как произошло мошенничество. Попав под влияние ворожеи, она как во сне передала ей несколько золотых колец, цепочек, сережек, а также золоченых оберегов на сумму в несколько десятков тысяч рублей.

Полицейские разыскали гадалку, которая призналась в мошенничестве и вернула ювелирные украшения потерпевшей.

В отношении предсказательницы возбудили уголовное дело за мошенничество.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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