Два севастопольца не поделили такси и подрались до потери сознания

В Севастополе два местных жителя подрались из-за того, что не смогли поделить автомобиль такси.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По информации ведомства, 26-летний севастополец вызвал такси, но когда автомобиль прибыл, к нему подошел незнакомец и решил уехать первым.

«Из-за этого между мужчинами разгорелся спор, во время которого неизвестный ударил соперника по голове и скрылся. От полученной травмы мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, то обратился в медицинское учреждение и в полицию», - рассказали в пресс-службе.

Участковым удалось найти злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до четырех месяцев лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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