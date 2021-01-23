Происшествия
Два севастопольца не поделили такси и подрались до потери сознания
В Севастополе два местных жителя подрались из-за того, что не смогли поделить автомобиль такси.
Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
По информации ведомства, 26-летний севастополец вызвал такси, но когда автомобиль прибыл, к нему подошел незнакомец и решил уехать первым.
«Из-за этого между мужчинами разгорелся спор, во время которого неизвестный ударил соперника по голове и скрылся. От полученной травмы мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, то обратился в медицинское учреждение и в полицию», - рассказали в пресс-службе.
Участковым удалось найти злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до четырех месяцев лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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