Депутат Госдумы восемь раз голосовал за законы в день своей смерти от коронавируса

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В России депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев 23 сентября 2020 года, в день своей смерти от последствий коронавирусной инфекции, проголосовал за восемь законопроектов, при том, что он в это время находился в больнице.

Об этом со ссылкой на росСМИ пишет «Настоящее Время».

Заместитель председателя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подтвердил, что 67-летний Агаев в тот день скончался в больнице после заражения коронавирусом и выписать из клиники его так и не успели. По его словам, он долго лежал в больнице, и ему провели четыре операции.

СМИ писали, что депутат находился в коме, однако в системе Госдумы отмечено, что депутат Агаев голосовал не только 23 сентября, но и 22, 16 и 15 сентября.

Другой депутат Госдумы – заместитель главы фракции КПРФ Валентин Шурчанов на 74-м году жизни умер после перенесенного коронавируса 18 декабря. По данным издания, он голосовал на заседаниях парламента 16 декабря, а также 15, 9 и 8 декабря.

При этом последние три недели перед смертью депутат находился в тяжелом состоянии, сообщал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коломейцев уточнял, что Шурчанов «неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ».

За Агаева могли проголосовать его коллеги, занимающие соседние кресла, предполагает Коломейцев. «Он же с единороссами рядом сидел, они могли проголосовать. Он был человек общительный, со всеми дружил», – говорит он.

Депутатам нижней палаты российского парламента запрещено голосовать удаленно или передавать свой голос коллегам. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков сказал изданию, что никаких исключений для парламентариев, работающих «на удаленке», не делалось и он не знает, кто мог проголосовать за отсутствовавших депутатов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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