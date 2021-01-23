Чтобы скот не голодал: в Крыму поддержат выращивание кормов

Из-за тяжелых условий засухи в 2020 году в Крыму возникли проблемы с заготовкой кормовой базы для скотоводческих хозяйств. В результате, год удалось пройти лишь благодаря остаткам 2019 года.

В перспективе из-за низкой рентабельности этой сферы растениеводства могут возникнуть проблемы с обеспечением крымского животноводства продовольственной базой.

Чтобы этого избежать, в региональном Минсельхозе решили разработать механизмы господдержки для аграриев, занимающихся выращиванием семенного материала кормовых культур. Частично региональное ведомство уже озадачилось господдержкой этого направления сельского хозяйства. Так, по данным министерства, в 2020 году аграрии республики получили более 250 тысяч рублей господдержки на приобретение элитных семян кормовых культур. Также министерство выделило субсидии на сев 1640 гектаров кормовых культур.

По словам вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина, под урожай 2021 года посеяно 9,5 тысячи гектаров озимых, планируется посеяться еще более 18 тысяч гектаров других кормовых культур. Однако этого недостаточно: потребность в кормах и семенах кормовых культур сохраняется.

По словам директора ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимира Паштецкого, вопрос выращивания кормовых культур в Крыму – один из самых наболевших для отрасли.

«Производства семян, которые называются кормовыми, сегодня очень мало: собирают 2-4 центнера с гектара. Производительность маленькая, экономической эффективности нет», - пояснил Паштецкий.

В результате, даже с учетом того, что в 2020 году, по данным Минсельхоза республики, в Крыму кормовые культуры выращивались на площади более 21 тысячи гектаров, собранного урожая едва хватило на обеспечение нужд животноводства: с заготовкой кормов были проблемы. Чтобы эту ситуацию переломить, необходима государственная поддержка, уверен директор Института сельского хозяйства республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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