Общество
Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки
фото © Крым.реалии
В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.
Возле ограждений, выстроенных по периметру площади, в основном находятся машины коммунальной техники, сотрудники полиции, «крымской самообороны» и казаки. Также наблюдается большое количество местных журналистов.
Сторонников оппозиции возле площади не видно, но поблизости стоят небольшие группы людей, в основном молодежь, всего около сотни человек.
О том, что в Симферополе планируется акция в поддержку Алексея Навального, сообщалось 20 января в Twitter-аккаунте «Команда Навального».
Напомним, в субботу, 23 января, в России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали на месяц после возвращения в Россию.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Акции за Навального в Симферополе: центр города патрулируют полиция и казаки фото
В Симферополе запланированная 23 января на 14:00 акция на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального не началась.
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