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Власть

Аксенов пообещал особо жесткие действия силовиков на митингах

12:02 суббота, 23 января 2021
Аксенов пообещал особо жесткие действия силовиков на митингах

фото © Gazeta.ru

Представители правоохранительных органов будут применять жесткие действия в отношении участников незаконных митингов в Крыму.

Об этом сегодня в видеообращении заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Для всех провокаторов, жуликов, иностранных агентов в данном случае хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жестко действовать в части наведения порядка на территории Республики Крым, они будут четко принимать меры административного характера, а в отдельных случаях - и уголовного, в отношении тех, кто не понимает, - сказал Аксенов. - Мы действуем только в интересах своей страны и любимого Крыма».

Накануне на своей странице в социальных сетях глава Крыма отметил, что в Крыму продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Проведение массовых мероприятий запрещено, поскольку это может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

«Правоохранительные органы предупредили об ответственности и организаторов, и участников незаконных акций. Убедительно прошу родителей не позволить провокаторам втянуть детей в эти акции, а молодых людей – задуматься об истинных целях тех, кто подстрекает их к нарушению закона», - подчеркнул Аксенов.

В течении нескольких последних дней в социальных сетях появились призывы к жителям Крыма и Севастополя, в том числе и к несовершеннолетним, выйти 23 января на несанкционированные акции протеста.

Ранее в Роскомнадзоре анонсировали привлечение к ответственности соцсетей, которые будут участвовать в распространении призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста.

Позже интернет-платформы приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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