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Коронавирус в Крыму

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю

COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю

фото © iz.ru

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Известно также, что 94 человека выздоровели, семерых спасти не удалось. 

В больницах на сегодняшний день лечатся 309 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. У 148 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, 692 человека находятся под наблюдением, поскольку контактировали с заболевшими.

С начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 8905 человек, 8057 из них выздоровели, 355 пациентов скончались. Сообщается также, что прививку от COVID-19 получили 1742 севастопольца, второй этап вакцинации прошли 539 человек. Пока это учителя и медработники. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе рассказали о правилах ношения маски. В холодную погоду в Севастополе все чаще можно заметить людей в медицинских масках не только в магазинах и закрытых помещениях, но и на улицах города.

В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки. За 22 января на территории Республики Крым зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть. В условиях неустойчивой температуры воздуха повышается риск развития ряда заболеваний, включая респираторные инфекции.

В керченские больницы нагрянула проверка Минздрава. Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко совместно с линейно-контрольной службой повторно проверил организацию работы ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» и осмотрел ремонт Керченского филиала ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова».

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