Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек ● Укололся: Аксенову привили «Спутник V» ● В Севастополе рассказали о правилах ношения маски ● В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки ● Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть
COVID не отступает: оперативная сводка по Севастополю
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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Известно также, что 94 человека выздоровели, семерых спасти не удалось.
В больницах на сегодняшний день лечатся 309 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. У 148 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, 692 человека находятся под наблюдением, поскольку контактировали с заболевшими.
С начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 8905 человек, 8057 из них выздоровели, 355 пациентов скончались. Сообщается также, что прививку от COVID-19 получили 1742 севастопольца, второй этап вакцинации прошли 539 человек. Пока это учителя и медработники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе рассказали о правилах ношения маски. В холодную погоду в Севастополе все чаще можно заметить людей в медицинских масках не только в магазинах и закрытых помещениях, но и на улицах города.
В Крыму все стабильно: 238 новых заражений за сутки. За 22 января на территории Республики Крым зарегистрировано 238 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть. В условиях неустойчивой температуры воздуха повышается риск развития ряда заболеваний, включая респираторные инфекции.
В керченские больницы нагрянула проверка Минздрава. Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко совместно с линейно-контрольной службой повторно проверил организацию работы ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» и осмотрел ремонт Керченского филиала ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова».
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