Жительницу Севастополя будут судить за пьяную езду и смерть пассажира

Жительница Севастополя пойдет под суд за пьяную езду, в результате которой скончался пассажир автомобиля, сообщает прокуратура города.

По данным ведомства, авария произошла еще в мае 2020 года. Тогда автомобилистка 1976 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем LADA XRAY, в котором находились ее знакомые. В районе Юхариной балки женщина превысила скорость, потеряла контроль над управлением автомобилем, выехала на встречную полосу, затем за пределы дороги и въехала в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля – мужчина 1972 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался. Другому пассажиру, женщине 1974 года рождения, причинен тяжкий вред здоровью. В автомобиле также находился маленький ребенок пострадавшей, который не получил телесных повреждений, так как был пристегнут ремнем безопасности в детском кресле», - говорится в сообщении.

Сейчас женщину обвиняют по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также тяжкий вред здоровью человека».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в Гагаринский районный суд города для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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