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Происшествия

Житель Крыма во время уборки на чердаке нашел патроны и взрывпакеты

11:29 пятница, 22 января 2021

В Крыму мужчина во время уборки на чердаке дома, который приобрел в полтора года назад, обнаружил взрывпакеты, пневматическое оружие и патроны.

Инцидент произошел в середине января в селе Мысовое Ленинского района. 47-летний мужчина готовил к ремонту крышу дома, когда во время уборки нашел предметы, которые принял за тротиловые шашки. Он вызвал МЧС. Прибывшие на место специалисты обнаружили восемь взрывпакетов, две ракеты на пневматическое оружие и два патрона на ракетницу.

Оказалось, что ранее по этому адресу проживал 72-летний мужчина, который хранил взрывоопасные объекты у себя на чердаке.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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