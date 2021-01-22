Происшествия
Житель Крыма во время уборки на чердаке нашел патроны и взрывпакеты
В Крыму мужчина во время уборки на чердаке дома, который приобрел в полтора года назад, обнаружил взрывпакеты, пневматическое оружие и патроны.
Инцидент произошел в середине января в селе Мысовое Ленинского района. 47-летний мужчина готовил к ремонту крышу дома, когда во время уборки нашел предметы, которые принял за тротиловые шашки. Он вызвал МЧС. Прибывшие на место специалисты обнаружили восемь взрывпакетов, две ракеты на пневматическое оружие и два патрона на ракетницу.
Оказалось, что ранее по этому адресу проживал 72-летний мужчина, который хранил взрывоопасные объекты у себя на чердаке.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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