Власть
Заксобрание предложило закрепить в Севастополе новую памятную дату
Новая памятная дата может появиться в севастопольском календаре.
Депутаты Законодательного собрания инициируют закрепление в качестве памятной даты присвоения Севастополю звания город-герой, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.
«С целью сохранения и развития исторических традиций города Севастополя, утверждения в общественном сознании гражданских и нравственных принципов в региональный закон о праздниках и памятных датах города Севастополя предлагается включить дату 1 мая – День присвоения городу Севастополю высшей степени отличия – звания «Город-Герой», – цитирует пресс-служба Заксобрания заявление главы парламентского комитета по законодательству и государственному строительству Василия Зубенко.
Указано, что инициатива принадлежит ему и спикеру Владимиру Немцеву.
Кроме того, депутат Законодательного собрания Алексей Климов предлагает зафиксировать в этом региональном законе День ветеранов боевых действий, который широко отмечается ветеранскими организациями России 1 июля.
Законодательное собрание Севастополя, в частности, устанавливало памятные даты День гимна Севастополя (17 октября) и День исхода Русской армии (14 ноября).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пообещали уволить каждого десятого чиновника. Глава Крыма Сергей Аксенов создал рабочую группу по оптимизации численности работников органов исполнительной власти республики.
В ОБСЕ еще не определились с форматом поддержки «Крымской платформы». Новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отметила, что в организации еще не решили, какой будет поддержка инициируемой Украиной «Крымской платформы».
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии. Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.
В «черный список» правительства Крыма внесли уже сотню подрядчиков. Более 100 компаний-подрядчиков признаны в Крыму недобросовестными за срыв сроков по госконтрактам.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 22 января фото
Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В России опасаются, что крымские отели могут повысить цены в 2021 году
Если режим закрытых границ сохранится в 2021 году, отели Крыма и Краснодарского края могут повысить цены в отсутствие конкуренции, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
19 часов назад
В Ялте мужчина разбился насмерть, упав с моста
22 часа назад
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК
Река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.