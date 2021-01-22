Заксобрание предложило закрепить в Севастополе новую памятную дату

Новая памятная дата может появиться в севастопольском календаре.

Депутаты Законодательного собрания инициируют закрепление в качестве памятной даты присвоения Севастополю звания город-герой, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.

«С целью сохранения и развития исторических традиций города Севастополя, утверждения в общественном сознании гражданских и нравственных принципов в региональный закон о праздниках и памятных датах города Севастополя предлагается включить дату 1 мая – День присвоения городу Севастополю высшей степени отличия – звания «Город-Герой», – цитирует пресс-служба Заксобрания заявление главы парламентского комитета по законодательству и государственному строительству Василия Зубенко.

Указано, что инициатива принадлежит ему и спикеру Владимиру Немцеву.

Кроме того, депутат Законодательного собрания Алексей Климов предлагает зафиксировать в этом региональном законе День ветеранов боевых действий, который широко отмечается ветеранскими организациями России 1 июля.

Законодательное собрание Севастополя, в частности, устанавливало памятные даты День гимна Севастополя (17 октября) и День исхода Русской армии (14 ноября).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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