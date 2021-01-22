Власть
За год аэропорт Симферополя обслужил более 4,5 млн пассажиров
Аэропорт Симферополя в 2020 году обслужил 4,63 млн человек. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток сократился на 500 тыс. человек, что связано с распространением COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания «Уральские авиалинии». Всего за прошедший год аэропорт Симферополь принял и отправил 32 062 регулярных пассажирских рейса.
Всего в прошедшем году рейсы в аэропорту Симферополь совершали 16 авиакомпаний по 57 направлениям. Впервые в истории аэропорта был запущен прямой рейс во Владивосток, а также после паузы в несколько лет возобновились полеты в Иркутск, Хабаровск и Псков.
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