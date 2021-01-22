Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма рассказали, кому не рекомендуется делать прививки от COVID-19 ● Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках ● Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма
Всего с начала пандемии в Крыму скончались 688 человек.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 234 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 683 человек. Выздоровевших за весь период – 24 736 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе. Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках. Вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно перевозить и хранить при температуре 2-8 градусов выше ноля.
Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19. Роскачество предупреждает россиян о функционировании мошеннических сайтов, которые нелегально торгуют вакциной от коронавируса.
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 22 января фото
Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
22 часа назад
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе
Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.