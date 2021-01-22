Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 688 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 234 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 683 человек. Выздоровевших за весь период – 24 736 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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